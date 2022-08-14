Haberler Kimdir MASTERCHEF ONUR KİMDİR? | MasterChef Onur Biçim kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MASTERCHEF ONUR KİMDİR? | MasterChef Onur Biçim kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için mücadele eden ve önlüğü almaya hak kazanan yarışmacılardan biri de Onur Biçim oldu. MasterChef Onur Biçim'in hayatı ise merak edilenler arasında yerini aldı. İlk iki turu başarıyla tamamlayan ve üçüncü turda gösterdiği performans ile önlüğü almaya hak kazanarak MasterChef 2022'nin ana kadrosuna giren Onur Biçim'e dair merak edilenler ve MasterChef Onur'un biyografisi haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:00
MASTERCHEF ONUR KİMDİR? | MasterChef Onur Biçim kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Onur Biçim oldu ve MasterChef Onur'un kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Onur'un hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF ONUR BİÇİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2022'ye Antalya'dan katılan ve aslen Diyarbakırlı olan Onur Biçim 24 yaşındadır.

Uzun zamandır aşçılık mesleğiyle uğraşan MasterChef Onur, 14 yaşından itibaren mutfakta olduğunu ifade ederken; hiçbir eğitim almadan alaylı olarak meslekte yükseldiğinin altını çizmektedir.

Daha önce otellerde çalışan Onur, şuan Antalya'da bir restoranda çalışmaya devam etmektedir. Masterchef'in hayatı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Onur, oldukça iddialı olduğunu belirtmektedir.

MasterChef 2022 kadrosuna girmeyi başaran 3. isim olan Onur Biçim'in göstereceği performans merak ediliyor.

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