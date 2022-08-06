Haberler Kimdir MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR? | MasterChef Şeyma Müjdeci kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR? | MasterChef Şeyma Müjdeci kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için mücadele eden ve önlüğü almaya hak kazanan yarışmacılardan biri de Şeyma Müjdeci oldu. MasterChef Şeyma Müjdeci'nin hayatı ise merak edilenler arasında yerini aldı. İlk iki turu başarıyla tamamlayan ve üçüncü turda gösterdiği performans ile önlüğü almaya hak kazanan MasterChef 2022'nin ana kadroya giren Şeyma Müjdeci'ye dair merak edilenler ve MasterChef Şeyma'nın biyografisi haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:19 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:30
MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR? | MasterChef Şeyma Müjdeci kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Yarışmacı Kadrosu

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Şeyma Müjdeci oldu ve MasterChef Şeyma'nın kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Şeyma'nın hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya Almanya'dan katılan 29 yaşındaki Şeyma Müjdeci, aslen Erzurumludur ve pilates eğitmenliği yapmaktadır. Henüz 4.5 yaşında ikiz kız çocuğu olan Şeyma Müjdeci, yarışmaya eşinin ısrarıyla katıldığının altını çizmektedir.

Yemek eğitimi bulunmayan Müjdeci, 'Eğitim almadan da yemek yapılabileceğini göstereceğim. Şampiyon olmak istiyorum.' diyerek iddialı olduğunu vurgulamaktadır. Şeyma Müjdeci'nin eşi Hüseyin Müjdeci Giresunludur ve Almanya'da gezi şirketi bulunması nedeniyle çift hayatını orada devam ettirmektedir.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye 2022 ana kadro seçimleri için final turları devam ediyor. Hafta başından itibaren kadroya katılan isimler; Metin, Gamze, Onur, Çağatay ve Şeyma olarak belirlendi.

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