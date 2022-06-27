Haberler Kimdir OLA SOLBAKKEN KİMDİR? | Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

OLA SOLBAKKEN KİMDİR? | Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Ola Solbakken, futbolseverler tarafından araştırılan ve merak edilen isimlerin başında geliyor. Norveçli isim Galatasaray'ın radarına geçtiğimiz sezon girdi. Peki, Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:30
OLA SOLBAKKEN KİMDİR? | Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Geçtiğimiz sezon transfer gündeminde de yer alan Solbakken, Galatasaray'ın transfer listesindeki yerini koruyor. Futbolseverler, Ola Solbakken'in kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

Ola Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'in Melhus kentinde dünyaya gelmiştir. Bodo/Glimpt forması giymektedir. 2 Kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giydi. Solbakken Rosenborg altyapısında futbola başlamıştır. 20 maça çıkan Solbakken, 8 gol 5 asist ile oynamıştır. 2 Milyon euro bonservis bedeli olan Solbakken'in sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.

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