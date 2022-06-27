OLA SOLBAKKEN KİMDİR? | Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Geçtiğimiz sezon transfer gündeminde de yer alan Solbakken, Galatasaray'ın transfer listesindeki yerini koruyor. Futbolseverler, Ola Solbakken'in kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Ola Solbakken kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

Ola Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'in Melhus kentinde dünyaya gelmiştir. Bodo/Glimpt forması giymektedir. 2 Kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giydi. Solbakken Rosenborg altyapısında futbola başlamıştır. 20 maça çıkan Solbakken, 8 gol 5 asist ile oynamıştır. 2 Milyon euro bonservis bedeli olan Solbakken'in sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.