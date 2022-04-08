ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR? | Şükrü Özyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Şükrü Özyıldız'ın oynadığı film ve diziler...

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından sık sık söz ettiren Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oyuncunun sevenleri ise 'Şükrü Özyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Şükrü Özyıldız hangi dizi ve filmlerde oynadı?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Şükrü Özyıldız'ın hayatına dair merak edilenler...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız'ın annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir ve Şükrü Özyıldız'ın kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü eğitimi alırken, tekrar sınava girerek Ege Üniversitesi İşletme bölümünü kazanan Özyıldız, ardından Erasmus programı ile Portekiz'e gitmiştir.

Küçüklüğü itibariyla dövüş sporlarına ilgi duyan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır fakat sonrasında kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığı ifade etmiştir.

Oyunculuk kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamada, yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshopa katıldığını ve bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine belirten Özyıldız, Türkiye'ye döndükten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak, bu alanda ilerlemeye karar vermiştir. Birçok tiyatro oyununda, reklamlarda ve dizilerde yer alan Şükrü Özyıldız, 2011 yılında Derin Sular adlı dizide ilk kez televizyon ekranlarında görülmüştür ve kariyer yolculuğu tam anlamı ile başlamıştır.

Televizyon ekranlarında ve beyaz perdede birçok başarılı proje ile adından sık sık söz ettiren Şükrü Özyıldız yer aldığı dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterler ile de hafızalara kazınmıştır.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Diziler

Derin Sular

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Uçurum

Benim Hala Umudum Var

Çalıkuşu

Şeref Meselesi

Tatlı Küçük Yalancılar

Kış Güneşi

Çoban Yıldızı

Nefes Nefese

Jet sosyete

Masumlar Apartmanı

Filmler