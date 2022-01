İngiltere müziğinin en ünlü grupları arasında yer alan One Direction, arama motorlarında en çok araştırılan gruplar arasındadır. Peki, One Direction grup üyleri kimlerdir? One Direction kaç kişidir? One Direction hangi tür müzik üretmektedir?

ONE DIRECTION GRUP ÜYLERİ KİMLERDİR?

One Direction, dört üyeden oluşan Britanyalı müzik grubudur. Louis Tomlinson, Harry Styles, Liam Payne ve Niall Horan grup üyeleridir. İngiltere'de yayınlanan yarışma programı olan The X Factor'ün yedinci sezonunu üçüncülükle bitirmişlerdir. Daha sonra grup Syco Music'le anlaşarak ilk kayıtlarını yapmışlardır. "What Makes You Beautiful" ile çıkış yapmışlardır. Zayn Malik, 2015 yılında gruptan ayrılmıştır.