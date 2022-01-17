Haberler Kimdir JUSTIN BIEBER KİMDİR? | Justin Bieber kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi tür müzik yapıyor?

JUSTIN BIEBER KİMDİR? | Justin Bieber kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi tür müzik yapıyor?

Dünyaca ünlü müzisyen Justin Bieber, oyunculuk ve söz yazarlığı ile de bilinmektedir. Bir dönemin çocuk starlarından biri olan Justin Bieber, sahne şovları ve tarzıyla dikkat çekmektedir. Birçok kişi Justin Bieber'ın yaşamını ve kariyerini merak etmektedir. Peki, Justin Bieber kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi tür müzik yapıyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:25
JUSTIN BIEBER KİMDİR? | Justin Bieber kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi tür müzik yapıyor?

Bir dönemin çocuk yıldızlrından biri olan ve tüm düyada en çok dinlenen isimlerden biri olan Justin Bieber ile ilgili merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. İşte Justin Bieber'ın yaşamı ve kariyeri

JUSTIN BIEBER KİMDİR?

1 Mart 1994 yılında dünyaya gelen Justin Bieber, Pop ve R&B türünde müzik yapmaktadır. Kanadalı genç yıldız, ilk single'ı One Time oldukça iyi bir çıkış yakalamıştır. 2018 senesinde eski sevgilisi Hailey Baldwin ile evlenmişlerdir. Justin Bieber, YouTube 'da 62.8 milyon aboneye sahiptir.Aynı zamanda uzun yıllardır en çok aboneye ve izlenmeye sahip şarkıcı ünvanını elinde tutuyor. En çok izlenmeye sahip iki kanaldan birisi yine Justin'in kanalıdır. En çok bir milyarın üzerinde şarkı bulunduran Ozuna'dan sonra ikinci şarkıcıdır.

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