Son dönemde Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Panagiotis Retsos arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Futbolseverler, Retsos'la ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Panagiotis Retsos kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

PANAGIOTIS RETSOS KİMDİR?

9 Ağustos 1998 tarihinde Güney Afrika'da dünyaya gelen Retsos, aslen Yunanistan'lı. 23 yaşında ve 1.86 boyundaki futbolcu stoper mevkisinde görev yapıyor.

Retsos, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Yunan oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Retsos, bu sezon 4 resmi maçta forma giydi.