Haberler Kimdir Panagiotis Retsos kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor?

Panagiotis Retsos kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Panagiotis Retsos, futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Panagiotis Retsos kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:17
Panagiotis Retsos kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor?

Son dönemde Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Panagiotis Retsos arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Futbolseverler, Retsos'la ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Panagiotis Retsos kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

PANAGIOTIS RETSOS KİMDİR?

9 Ağustos 1998 tarihinde Güney Afrika'da dünyaya gelen Retsos, aslen Yunanistan'lı. 23 yaşında ve 1.86 boyundaki futbolcu stoper mevkisinde görev yapıyor.

Retsos, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Yunan oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Retsos, bu sezon 4 resmi maçta forma giydi.

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