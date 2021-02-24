Ahmet Çakar kimdir nereli ve kaç yaşında? Asıl ismi nedir? Hayatı mesleği ve bilinmeyenleri...

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AHMET ÇAKAR KİMDİR? MESLEĞİ VE HAYATI...

Asıl ismi Ahmet Murat Çakar'dır. Ünlü spor insanı, 3 Ağustos 1962 tarihinde Çankırı'da dünyaya gelmiştir. Çakar, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Pratisyen Hekim olarak görevine başlamıştır. Tıp doktoru olan ve üst düzey hakemlik de yapmış olan Çakar, şimdilerde spor yorumculuğu ve yazarlığı yapmaktadır.

SPOR KARİYERİ...

Ahmet Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100'ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Ayrıca Şampiyonlar Liginde görev yapan üç Türk hakeminden birisidir (Diğerleri Oğuz Sarvan ve Cüneyt Çakır).

ÜST DÜZEY MAÇLARI

Türk futbol tarihinin önemli hakemlerinden biri olan Ahmet Çakar'ın üst düzey karşılaşmaları;

19 Mart 1996 - Bordeaux - AC Milan (3-2) UEFA Kupası yarı final mücadelesi

18 Haziran 1996 - Romanya - İspanya (1-2) 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur karşılaşması

1 Mart 1995 - AC Milan - Benfica (2-0) Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşması

5 Nisan 1995 - Bayern Münih - AFC Ajax (0-0) Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk karşılaşması

20 Mart 1993 - Gana - Brezilya (1-2) Gençler Dünya Futbol Şampiyonası Final karşılaşması

Ahmet Çakar, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre dünyanın son çeyrek yüzyıldaki en yüksek skorlu 108. hakemidir.

HAKEMLİĞİ BIRAKTIKTAN SONRA...

Pek çok uluslararası mücadelede düdük çalan Çakar, 1997'de hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra köşe yazarlığı ve futbol yorumculuğuna başlamıştır. Şu anda yorumculuk görevinin yanı sıra asıl mesleği olan hekimliği de sürdürmektedir.