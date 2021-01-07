Haberler Kimdir Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne kimdir? Kaç yaşında?

'ın Senegalli golcüsü kimdir? Kaç yaşında?

forması giyen , sarı-kırmızılı takıma 'dan transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezonu ekibi 'da kiralık olarak geçiren Diagne, sezona sarı-kırmızılı takımda başladı. İnişli çıkışlı performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Diagne kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:56
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne kimdir? Kaç yaşında?

'ın golcüsü , son olarak karşısında biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydetti ancak sarı-kırmızılılar sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Performansı zaman zaman eleştiri konusu olan Diagne ile ilgili merak edilenler haberimizde...

DIAGNE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mbaye Diagne, 28 Ekim 1991 yılında 'de dünyaya geldi. Golcü futbolcu; kariyerinin başlarında , , , ve formaları giydi. 2018'in ocak ayında 'ya transfer olan Diagne, 'de attığı gollerle adından söz ettirdi. 2019'un ocak ayında Galatasaray'a 13 milyon euro karışılığında transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalan Diagne, bir sonraki sezon 'a kiralandı. Burada da bir müddet sonra kadro dışı bırakılan Senegalli forvet, sezon başında yeniden Galatasaray'a döndü. Diagne bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.

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