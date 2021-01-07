Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne kimdir? Kaç yaşında?

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, son olarak Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydetti ancak sarı-kırmızılılar sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Performansı zaman zaman eleştiri konusu olan Diagne ile ilgili merak edilenler haberimizde...

DIAGNE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mbaye Diagne, 28 Ekim 1991 yılında Senegal'de dünyaya geldi. Golcü futbolcu; kariyerinin başlarında Juventus, Ajaccio, Al Shabab, Westerlo ve TJ Teda formaları giydi. 2018'in ocak ayında Kasımpaşa'ya transfer olan Diagne, Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettirdi. 2019'un ocak ayında Galatasaray'a 13 milyon euro karışılığında transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalan Diagne, bir sonraki sezon Club Brugge'a kiralandı. Burada da bir müddet sonra kadro dışı bırakılan Senegalli forvet, sezon başında yeniden Galatasaray'a döndü. Diagne bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.