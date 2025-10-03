Cardoso umutlu

Trendyol Süper Lig'de 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılan ve 15. sırada yer alan Kayserispor'un takım kaptanı Portekizli sol açık Cardoso, 7 maçta daha fazla puan almayı hak ettiklerini vurguladı. 31 yaşındaki hücumcu, "En azından 4 puan daha fazla alabilirdik. Göztepe ve Kocaeli maçlarında öne geçme şansı da bulduk. Ne yazık ki futbol böyle bir oyun. Bazen buna benzer skorlar karşınıza çıkabiliyor. Bizim bundan önceki gibi sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu sene yeni bir takım kuruldu diyebiliriz. Gelen oyuncuların hepsinin de kaliteli olduğunu düşünüyorum ama bu futbolcuların belirli bir uyum süreci var. Birlikte oynamaya ihtiyacı var. Bunun için de biraz zaman lazım. Yeni gelen oyuncuların adaptasyon süreci tamamlandıktan sonra takım olarak başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye umut dağıttı.

Gisdol profesyonel

Cardoso, yeni teknik direktörleri Gisdol'u da övdü. Portekizli yıldız, "Çok profesyonel bir spor insanı. Onunla çalışmaktan keyif alıyoruz. Şu an için istediğimiz neticeleri alamamış olsak da sıkı çalışarak daha iyi neticelerin geleceğini düşünüyorum" dedi.

Bu sezon farklıyım

Kayserispor'da 5. sezonuna başladığını vurgulayan Cardoso, kaptanlık görevine vurgu yaptı. Portekizli sol açık, "Her maçta, idmanda en iyimi vermeye çalışıyorum. Burada 5. yılımı geçiyorum ve özellikle bu sene daha fazla sorumluluk almaya çalışıyorum" dedi.

Siftah yapacağız

Cardoso, bugünkü Trabzonspor maçı için de umutlu konuştu. Tecrübeli hücumcu, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Trabzonspor'a karşı da kazanmak için oynayacağız. Umut ediyorum bu maçta ligdeki ilk galibiyetimizi alacağız" ifadelerini kullandı.