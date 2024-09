Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: Hakemin canı sağ olsun

Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Yılmaz, "Bizim adımıza harika bir maç. Oyuncularımın hepsinden Allah razı olsun. İnanılmaz oynadılar. Bugün yüreklerini aldılar Kayseri'den yüreklerini aldılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok değerliler benim için. Bugün zaten onlar maçın kazananı. Onlar hem kendi gönüllerimde hem benim gönlümde maçın kazananı benim oyuncularım. Maça gelince bizim bir planımız var her maça ayrı, her maça özgü. Bugün de Şenol Hoca'nın gelmesiyle Trabzonspor'un çok büyük bir hava yakalayacağını, Trabzon şehrinin çok büyük bir hava yakalayacağını biliyorduk. Ona göre çalıştık. Çok da doğru çalışmışız. Tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsini doğru yaptılar" ifadelerinde bulundu.

'HAKEMİN CANI SAĞ OLSUN'

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Hakeme geleyim hepinizin önünde. Canı sağ olsun. Niye canı sağ olsun? Türk evladı. Hata yaptı. Canı sağ olsun. Bugün bize, yarın başkasına. Kendisi de mutsuzdur mutlaka. Ama önemli değil. Biz Kayserispor için buradayız. Kayserispor'un hakkını yedirmek istemiyoruz ama hakemin canı sağ olsun, bugün bize yaptı. Yarın başkasına yapmasın ki Türk futbolu düzelsin. Ama dediğim gibi hiç en ufak bir şeyimiz yok. Hakemin de canı sağ olsun" diye konuştu.

'BENİ BEN YAPAN TRABZONSPOR'DUR'

Trabzonspor'u çok sevdiğini ifade eden Burak Yılmaz, "Ben bu kulübü çok seviyorum. İster inanın ister inanmayın. Ekmeğini yedim. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Beni ben yapan tekrardan Türk futboluna kazanan Şenol Güneş ve Trabzonspor'dur. Bunu ne ben inkar edebilirim ne de Trabzon'dakiler inkar edebilir. Gizliden gizliye de ne olsa olsun küfür de olsa beni sevdiklerini biliyorum. Ben de burayı seviyorum ama ben Kayserispor'un hakkını korumak için her şeyi yapmak zorundayım. Hem sahada hem saha dışında her şeyi yapmalıyım. Bu bana yakışan budur zaten bunu da biz burada öğrendik. Buralarda öğrettiler bunu da bize. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin inşallah. Şenol hocama başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

'4 SENEDİR AYNI TAKIMLA OYNUYORUZ'

Transfer yasağı olduğunu ve 4 yıldır aynı takımla oynadıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Transfer yasağımız var. Yaklaşık 4 senedir aynı takımla oynuyoruz. Bugün buraya gelmeden 3 ilk 11 oyuncum yoktu. Bugün de 3 tane daha oyuncum eksildi. 6 belki 7 oyuncum Göztepe maçına olmayacak. Ama biz bu şartlarda ayakta kalıp Allah'ın izniyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanıma, sayın büyüklerime hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok zor şartlardayız ama biz bahane aramıyoruz. Kendimiz gibi, kendi karakterimiz gibi, kendi insanlığımız gibi babadan ne gördüysek, buralardan ne aldıysak böyle bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bugün biz hata da yapmış olabiliriz. Hatam olduysa özür dilerim. Buradan hakeme selamlarımı iletiyorum, canı sağ olsun. Bugün bizim canımızı yaktı. Sonra başkasınınkini yakmasın ki Türk futbolu böyle düzelsin."