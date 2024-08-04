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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Burak Yılmaz görevinin başında”

Son dakika spor haberleri: Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın görevinin başında olduğunu söyledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 13:32
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Burak Yılmaz görevinin başında”

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın istifa ettiği haberlerinin çıkması üzerine Başkan Ali Çamlı kulübün resmi hesaplarından açıklama yaptı. Burak Yılmaz'ın görevinin başında olduğunu belirten Kayserispor Başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır. Geçen sezonun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılarsa yapılsın Kayserispor'da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum. Biz büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı pazarlar diliyorum" dedi.

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