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TRANSFER HABERLERİ: Kayserispor Carlos Mane ile sözleşme uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Carlos Mane ile sözleşme uzattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 11:06
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TRANSFER HABERLERİ: Kayserispor Carlos Mane ile sözleşme uzattı!

2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı oyunculardan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi.

Mane ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuran sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz."

Portekizli Mane, geride kalan sezon Kayserispor forması ile 25 Süper Lig maçında bin 146 dakika görev alırken 5 gol atıp, 2 asist yaptı.

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Kayserispor'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı
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