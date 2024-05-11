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Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! Kafile zorunlu iniş yaptı!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Mondihome Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti. Sarı kırmızılı kafile zorunlu iniş yaptı. İşte detaylar... | SON DAKİKA HABERİ

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:43 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:17
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Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! Kafile zorunlu iniş yaptı!

Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı. Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan açıklama: "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun."

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