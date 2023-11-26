Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar Adana Demirspor maçı sonrası konuştu

Kayserispor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, taraftar desteğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını belirterek, "Adana Demirspor, baktığımızda ligin en iyi takımlarından biri. Bütçe olarak, oyuncu kalitesi olarak ligin en değerli kadrolarından birisi. Sadece Türk Milli Takımı'na 3 tane oyuncu göndermeleri, kadro kalitelerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Alınan 1 puandan dolayı samimi konuşmak gerekirse çok mutlu değilim. Ama 1 puanı da değerli buluyorum. Çünkü, iyi bir takıma karşı aldığımız 1 puan. 5 maçtır kaybetmemek Kayserispor olarak bizim için değerli. Çok kazanmak istiyorduk. Seyircimiz de çok kazanmak istiyordu. Bizler de oyuncularımız da ama olmadı. Ben bu puanı gene de kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.