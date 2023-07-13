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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat oldu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig takımlarından Kayserispor'un başarılı teknik direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 11:49
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, bel fıtığı dolayısıyla ameliyat edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atan'ın, bel fıtığı problemi nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Basın sözcümüz Samet Koç ve futbol direktörümüz Murat Duman, Atan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Teknik direktörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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