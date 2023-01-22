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Kayserispor'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Kayserispor'un kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Çağdaş Atan, sakatlıkları süren Mame Baba Thiam, Mario Gavranovic, Joseph Attamah ve Nurettin Korkmaz maçı kafilesine dahil etmedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 09:03
Kayserispor'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 4 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Çağdaş Atan, sakatlıkları süren Mame Baba Thiam, Mario Gavranovic, Joseph Attamah ve Nurettin Korkmaz maçı kafilesine dahil etmedi.

20 kişilik kamp kadrosunda; Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Arif Kocaman, Lionel Carole, Ali Karimi, Ethem Balcı, Yaw Ackah, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı ve İlhan Parlak yer aldı.

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