Haberler Kayserispor Fırat Aydınus ilk kez Kayserispor - Beşiktaş maçı yönetecek

ilk kez - maçı yönetecek

'in 16. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. İki ekibin de mutlak 3 puan için çıkacağı maçta düdük çalacak. Aydınus böylelikle kariyerinde ilk kez Kayserispor - Beşiktaş maçında düdük çalacak...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:23
Fırat Aydınus ilk kez Kayserispor - Beşiktaş maçı yönetecek
Hakem , ilk kez Hes Kablo ile arasında oynanacak bir maçı yönetecek.

'in 16.haftasında ile Beşiktaş arasında 'nda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. hakemi ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak.

İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, bugüne kadar Hes Kablo Kayserispor 46 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı kırmızılı ekip 17 kez kazanıp 16 kez kaybederken 13 kez de berabere kaldı. Bu 46 maçta Aydınus, Kayserispor aleyhine 12 kırmızı kart, 113 sarı kart çıkarırken rakiplerine ise 7 kırmızı kart 83 sarı kart çıkardı. Fırat Aydınus, hakemlik yaşamında 43 kez Beşiktaş maçı yönetti. Siyah Beyazlılar bu maçlarda 17 kez kazanıp 14 kez kaybetti ve 12 kez de berabere kaldı. 47 yaşındaki hakem, Beşiktaş'a 8 kez kırmızı 98 kez sarı kart gösterirken rakiplerine ise 14 kez kırmızı 118 kez sarı kart çıkardı. Fırat Aydınus son olarak Kayserispor'un geçen sezon sahasında 1-0 kazandığı maçını yönetirken, Beşiktaş'ın ise geçen sezon deplasmanda 1-0 kazandığı maçını yönetmişti.

Fırat Aydınus'un bu maçta yardımcılıklarını , yapacak. Maçın 4.hakemi ise olarak belirlendi.

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