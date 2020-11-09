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'da yeniden dönemi!

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran ekibi , geçtiğimiz sezon yalnızca 17 gün görev yapan 'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 19:58
Kayserispor'da yeniden Samet Aybaba dönemi!

'de mücadele veren Hes Kablo , Teknik Direktör ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli 'ye davet etti.

Sarı-kırmızılılar geçen sezon sadece 17 gün görev yapan ve sonrasında istifa ederek Kayseri'den ayrılan Aybaba ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapacak. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, "Kayserispor'umuz Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi alarak 6 puan topladı.

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