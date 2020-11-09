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Kayserisporlu Henrique özür diledi!

'in 8. haftasında Kayserispor evinde 'u konuk etti. Konuk ekip, 'u tek golle mağlup ederken, ev sahibi ekipte Henrique çift sarıdan görerek takımını eksik bıraktı. Maç sonrası Henrique bir özür paylaşımı yayınladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:16 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:57
Kayserisporlu Henrique özür diledi!

'un Brezilyalı futbolcusu özür diledi.

Hes Kablo Kayserispor takımının en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique, sarı kırmızılı camiadan özür diledi. ile oynanan maçında çift sarı kart görerek maçın 54.dakikasında ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür yazısı yayınladı.

İngilizce açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "Forgiveness to all fans & teammates. Not only in good times, I will be with you anytime!! All RESPECT for you guys and sorry again" (Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarımdan af diliyorum. Kötü bir zamandı. Her zaman sizinle olacağım. Tekrar özür diliyorum) paylaşımında bulundu.

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