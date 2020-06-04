Kayserispor'dan tesisler için flaş karar! Kır düğünü yapacaklar
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor maddi olarak zor günlerden geçtiği şu dönemde flaş bir karara imza attı. Landry Enguemo ve Bernard Mensah'ın bonservisleri için Atletico Madrid'e ödeme yapmadıkları takdirde transfer yasağı alacak olan sarı-kırmızılılar kulübe gelir getirmek amacıyla farklı yollar deniyor. Yeni tip corona virüsü salgınının yarattığı olumsuz tabloyu fırsata çevirmek isteyen Kayserispor yönetimi tesislerinde kır düğünü organizasyonu yapılmasına karar verdi.
Hes Kablo Kayserispor tesislerinde kır düğünü yapılması ve kulübe gelir sağlanması planlanıyor.
Hes Kablo Kayserispor, Pandemi sürecinde yasakları fırsata çevirmek istiyor. Mart ayından bu yana Türkiye'de de görülen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yüzbinlerce insanın da ölümle mücadele etmesine neden olan corona virüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında yasaklanan düğün merasimleri ile ilgili Kayserispor kulübü gelir sağlayacak bir fikir üretti. Kapalı alanlarda toplu halde düğünlerin halen yasak olduğu Türkiye'de, açık havada kır düğünü konseptinde Pandemi kurallarına uygun şekilde nişan ve düğün merasimlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Sarı Kırmızılı kulüp yönetimi, Kayserispor tesislerinde kır düğünü organizasyonu yapılmasına karar verdi.
''PANDEMİ KURALLARINA UYGUN KIR DÜĞÜNÜ YAPILABİLİR''
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Düğün organizasyon işlerinin içerisinde olan Asbaşkanımız Mustafa Tokgöz ile de konuştuk. Tesislerimizde pandemi kurallarına uygun kır düğünü yapılabilir. Sosyal mesafelere uygun bir şekilde açık havada, Kayserispor tesislerinde kır düğünü gerçekleştirilebilir. Kır düğünü yapmak isteyen vatandaşlarımızı bekleriz. Böylelikle kulübümüze de şu süreçte önemli bir gelir elde edilebilir" dedi.
- 04.06.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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