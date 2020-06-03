Kayserispor'a transfer yasağı şoku! Bernard Mensah... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Kayserispor Kayserispor'a transfer yasağı şoku! Bernard Mensah...

'a yasağı şoku! ...

Kayserispor'a transfer yasağı şoku! Bernard Mensah...

ekiplerinden 'da başkan , Landry Enguemo ve 'ın bonservisleri için 'e ödeme yapmadıkları takdirde yasağı alacağını açıkladı.

Hes Kablo Başkanı , sarı kırmızılı kulübün yasağı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Berna Gözbaşı, "Geçtiğimiz dönemlerde kulübümüzde kısa süre forma giyen Landry N'Guemo ve Mensah'ın bonservisini aldığımız ama halen ödeme yapmadığımız kulübü 'ya şikayette bulundu. FIFA da haklı buldu. Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübüne ödeme yapmazsak transfer yasağı alacağız. İspanyol kulübü 3 dönem talebinde bulunmuş" dedi.

Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübü ile avukatlar kanalıyla görüşme yaptıklarını söyleyen Başkan Gözbaşı, "Her iki tarafa yapılacak ödeme de ağır. Hem futbolcudan hem de İspanyol kulübünden ödeme konusunda iyileştirme talebinde bulunduk. Hem indirim istedik hem ödeme kolaylığı istedik. Müzakere ediliyor. Bir şekilde anlaşacağımızı umut ediyorum. Aksi taktirde transfer yasağı cezası alacağız" diye konuştu.

Kayserispor Kulübü'nün kurtuluşu için şirketleşmeye gidilmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Gözbaşı, "Şirketleşme olursa, sermaye bulmak daha kolay olur. Hesaplar daha şeffaf olur. Gelir sağlamak daha kolay olur" açıklamasında bulundu.

  1. 03.06.2020
  2. Güncelleme: 03.06.2020 23:04
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