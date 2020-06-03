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Kayserisporlu Miguel Lopez maktaj yaptı! İşte o anlar

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı futbolcusu Miguel Lopez, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle karantinada geçirdiği günlerinde kızıyla bir hayli ilgileniyor. Tecrübeli futbolcu, kızıyla geçirdiği anları paylaşırken, makyaj arkadaşı oldu.

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03 Haziran 2020 , Çarşamba
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