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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Kayserispor Süper Lig ekibi duyurdu! Corona virüsü test sonuçları...

'da corona virüsü test sonuçları negatif!

Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları negatif!

ekiplerinden , futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan corona virüsü test sonuçlarının tümünün negatif çıktığını duyurdu.

ekiplerinden , futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip corona virüsü (COVID-19) testi uygulanmıştır.

Yapılan tetkiklerde yeni tip corona virüsü bulgularına rastlanmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

  1. 04.06.2020
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