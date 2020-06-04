Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları negatif!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip corona virüsü (COVID-19) testi uygulanmıştır.

Yapılan tetkiklerde yeni tip corona virüsü bulgularına rastlanmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.