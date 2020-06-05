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05 Haziran 2020, Cuma
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’yi yeneceğiz

Fenerbahçe’yi yeneceğiz

hocası Prosinecki, “Çalışmalar çok iyi. Oyuncular performansını artırıyor. Kazanmaya gideceğiz” diye konuştu.

Salgın nedeniyle 'e verilen 3 aylık aranın ardından açılış maçını yapacak Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. 12 Haziran Cuma günü 'de 'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar temposunu giderek artırıyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki, her geçen gün futbola yeniden adapte olduklarını ifade ederek, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Oyuncularım performanslarını artırıyorlar. Zorlu bir müsabaka oynayacağız. Bu maçı kazanmak için en iyi şekilde çalışıyoruz. Umarım her şey güzel geçer ve lige yeniden puanla giriş yaparız. Açıkçası oynamayı ben de futbolcularım da çok özledi. Bu maçı iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 5.6.2020
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