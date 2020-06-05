Yüzükleri başkan taktı! Kayserisporlu Hasan Hüseyin'in mutlu günü - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Kayserispor Yüzükleri başkan Berna Gözbaşı taktı!

Yüzükleri başkan taktı! Kayserisporlu Hasan Hüseyin'in mutlu günü

Yüzükleri başkan taktı! Kayserisporlu Hasan Hüseyin'in mutlu günü

'un başarılı futbolcularından , kız arkadaşı 'le nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı taktı.

ekiplerinden 'da forma giyen başarılı futbolcu , kız arkadaşı 'le nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı taktı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

Hasan Hüseyin Acar'ın mutlu günü. Futbolcumuz Hasan Hüseyin Acar ile Hüsna Önder'in evlilik yolunda ilk adımı attıkları törende yüzüklerini Başkanımız Berna Gözbaşı taktı. Kayserispor ailesi olarak Genç çifte mutluluklar diliyoruz.

  1. 06.06.2020
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