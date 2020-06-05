Yüzükleri başkan taktı! Kayserisporlu Hasan Hüseyin'in mutlu günü
Kayserispor'un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, kız arkadaşı Hüsna Önder'le nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı taktı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen başarılı futbolcu Hasan Hüseyin Acar, kız arkadaşı Hüsna Önder'le nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı taktı.
Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:
Hasan Hüseyin Acar'ın mutlu günü. Futbolcumuz Hasan Hüseyin Acar ile Hüsna Önder'in evlilik yolunda ilk adımı attıkları törende yüzüklerini Başkanımız Berna Gözbaşı taktı. Kayserispor ailesi olarak Genç çifte mutluluklar diliyoruz.
- 06.06.2020
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'ya olay sözler! "Taktik yapıyordur"
- Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi
- Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar
- Dev liste açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
- Trabzonspor'a rekor teklif! İngiliz devi gözünü karattı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yüzükleri başkan taktı! Kayserisporlu Hasan Hüseyin'in mutlu günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.