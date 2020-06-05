Yüzükleri başkan taktı! Kayserisporlu Hasan Hüseyin'in mutlu günü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen başarılı futbolcu Hasan Hüseyin Acar, kız arkadaşı Hüsna Önder'le nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini ise sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı taktı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

Hasan Hüseyin Acar'ın mutlu günü. Futbolcumuz Hasan Hüseyin Acar ile Hüsna Önder'in evlilik yolunda ilk adımı attıkları törende yüzüklerini Başkanımız Berna Gözbaşı taktı. Kayserispor ailesi olarak Genç çifte mutluluklar diliyoruz.