Kayserispor yarın başlıyor

Ligde ilk yarıyı sonuncu tamamlayan Kayseri, ikinci yarıdaki kurtuluş savaşı için çalışmalarına yarın başlıyor. Sarı-kırmızılılar, kamp çalışmalarına Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde start verecek.

Ligde ilk yarıyı sonuncu tamamlayan Kayseri, ikinci yarıdaki kurtuluş savaşı için çalışmalarına yarın başlıyor. Sarı-kırmızılılar, kamp çalışmalarına Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde start verecek. Takımın yeni teknik direktörü Prosinecki de 5 Ocak'ta kampa katılacak. Öte yandan Kayseri, transfere hız vererek kampa en az 3-4 ismi yetiştirmek istiyor.