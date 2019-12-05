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05 Aralık 2019, Perşembe
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'da Nurettin şoku

Kayserispor'da Nurettin şoku

İstikbal Mobilya arasında oynanan kupa karşılaşmasının 39'uncu dakikasında sakatlanan Kayserisporlu 'ın sol ayak çapraz bağlarının koptuğu ifade edildi.

Stadyumu'nda oynanan İstikbal Mobilya - 5'inci tur ilk maçının 39'uncu dakikasında Kayserispor'un genç oyuncusu , rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalmıştı.

Sedye ile oyunu terk eden ve kentteki özel hastaneye sevk edilen genç oyuncunun yapılan ilk tedavisinde sol ayak çapraz bağlarının koptuğu ve menüsküs yırtığı oluştuğu ifade edildi.

  1. 05.12.2019
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