Artem Kravets ilk golünü attı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, bu sezon ilk golünü attı.



Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Manisa Futbol Kulübü karşısına sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Artem Kravets 51.dakikada Ziya Alkurt'un asistinde ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.