Artem Kravets ilk golünü attı
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Artem Kravets gol Sevinç’i yaşadı. Bu sezon ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıkan Artem Kravets ilk golünü ise Türkiye Kupası maçında kaydetti.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, bu sezon ilk golünü attı.
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Manisa Futbol Kulübü karşısına sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Artem Kravets 51.dakikada Ziya Alkurt'un asistinde ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.
- 06.12.2019
-
Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti
Toplam 1
Yorum
ercisli şaşırdınızmı şimdi tipik bir avrupalı hareketi her haltı yerler sonrada en medeni biziz derler bu medeniyetsizler
-
Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi
Toplam 1
Yorum
rrrrr gerçekleri söylemek suç mu oldu
-
Hem destek hem tepki
Toplam 1
Yorum
Ultra Aslan 05 Hocam kusura bakma ama takımın da sende berbatsınız adamların yürüyecek hali yok siz oynatmaya çalışıyorsunuz bu takımı çalıştırıyormusunuz
Artem Kravets ilk golünü attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.