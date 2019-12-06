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06 Aralık 2019, Cuma
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ilk golünü attı

Artem Kravets ilk golünü attı

’da gol Sevinç’i yaşadı. Bu sezon ilk resmi maçına karşısında çıkan Artem Kravets ilk golünü ise maçında kaydetti.

'un Ukraynalı futbolcusu , bu sezon ilk golünü attı.

Ziraat 5.Tur ilk maçında Futbol Kulübü karşısına sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Artem Kravets 51.dakikada Ziya Alkurt'un asistinde ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

  1. 06.12.2019
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