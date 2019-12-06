İmzayı attı ilk maçına çıktı
İstikbal Mobilya Kayserispor’da A takım kadrosuna dahil edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Selahattin Seyhun, A takım ile ilk maçına çıktı. Ziraat Türkiye Kupası maçında Manisa FK karşısında sahaya ilk on birde çıkan ve 90 dakika oynayan genç futbolcu alkışlandı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da 20 yaşındaki Selahattin Seyhun ilk resmi maçına çıktı.
Selahattin Seyhun maçın ardından "3 yıldır formasını terlettiğim Kayserispor ile A takım seviyesinde ilk maçıma çıktım. Şimdi daha çok çalışma vakti" açıklaması yaptı.
Diğer yandan geçtiğimiz aylarda profesyonel olan Ahmet Zekeriya Kartal da, A takım ile ilk resmi maçına çıktı. Ahmet Zekeriya, Manisa FK maçının ilk yarısında sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın yerine 39.dakikada dahil oldu.
- 06.12.2019
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Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti
Toplam 1
Yorum
ercisli şaşırdınızmı şimdi tipik bir avrupalı hareketi her haltı yerler sonrada en medeni biziz derler bu medeniyetsizler
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Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi
Toplam 1
Yorum
rrrrr gerçekleri söylemek suç mu oldu
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Hem destek hem tepki
Toplam 1
Yorum
Ultra Aslan 05 Hocam kusura bakma ama takımın da sende berbatsınız adamların yürüyecek hali yok siz oynatmaya çalışıyorsunuz bu takımı çalıştırıyormusunuz
İmzayı attı ilk maçına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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