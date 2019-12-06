İmzayı attı ilk maçına çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 20 yaşındaki Selahattin Seyhun ilk resmi maçına çıktı.

Selahattin Seyhun maçın ardından "3 yıldır formasını terlettiğim Kayserispor ile A takım seviyesinde ilk maçıma çıktım. Şimdi daha çok çalışma vakti" açıklaması yaptı.

Diğer yandan geçtiğimiz aylarda profesyonel olan Ahmet Zekeriya Kartal da, A takım ile ilk resmi maçına çıktı. Ahmet Zekeriya, Manisa FK maçının ilk yarısında sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın yerine 39.dakikada dahil oldu.