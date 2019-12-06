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06 Aralık 2019, Cuma
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İmzayı attı ilk maçına çıktı

İmzayı attı ilk maçına çıktı

İstikbal Mobilya ’da A takım kadrosuna dahil edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan , A takım ile ilk maçına çıktı. maçında FK karşısında sahaya ilk on birde çıkan ve 90 dakika oynayan genç futbolcu alkışlandı.

İstikbal Mobilya 'da 20 yaşındaki ilk resmi maçına çıktı.

Selahattin Seyhun maçın ardından "3 yıldır formasını terlettiğim Kayserispor ile A takım seviyesinde ilk maçıma çıktım. Şimdi daha çok çalışma vakti" açıklaması yaptı.

Diğer yandan geçtiğimiz aylarda profesyonel olan Kartal da, A takım ile ilk resmi maçına çıktı. Ahmet Zekeriya, FK maçının ilk yarısında sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın yerine 39.dakikada dahil oldu.

  1. 06.12.2019
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