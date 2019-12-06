Selahattin Seyhun imzayı attı ilk maçına çıktı
İstikbal Mobilya Kayserispor’da A takım kadrosuna dahil edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Selahattin Seyhun, A takım ile ilk maçına çıktı. Ziraat Türkiye Kupası maçında Manisa FK karşısında sahaya ilk on birde çıkan ve 90 dakika oynayan genç futbolcu alkışlandı.
Diğer yandan geçtiğimiz aylarda profesyonel olan Ahmet Zekeriya Kartal da, A takım ile ilk resmi maçına çıktı. Ahmet Zekeriya, Manisa FK maçının ilk yarısında sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın yerine 39.dakikada dahil oldu.
- 06.12.2019
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Aleksandar Prijovic: Beni istediler
Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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