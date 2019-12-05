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05 Aralık 2019, Perşembe
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: Kazandığımız için mutluyum

Bülent Uygun: Kazandığımız için mutluyum

5. Tur ilk maçında sahasında FK takımını 3-2 yenen ’da Teknik Direktör , maç sonrasında “Kazandığımız için mutluyum” dedi.

5. Tur ilk maçında FK'yı 3-2 mağlup eden 'da Teknik Direktör , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor teknik "Manisa ekibini burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Dar kadro ile ligde mücadele ettiğimiz için bugünkü maçta gençler ağırlıklı bir kadro sahaya sürdük. Yediğimiz 2 gole rağmen kazandığımız için, gençleri kazanmak adına verilen mücadeleden ötürü mutluyum. Kupa turnuvasında da sonuna kadar gitmek isterim ama elimizdeki dar kadrodan ötürü kupayı ilerleyen turlara kadar götürme şansımızı pek görmüyorum. Bizim için üzüntü olan Nurettin'in sakatlanması" dedi.

  1. 05.12.2019
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