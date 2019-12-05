Bülent Uygun: Kazandığımız için mutluyum
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Manisa FK takımını 3-2 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonrasında “Kazandığımız için mutluyum” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Manisa FK'yı 3-2 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun "Manisa ekibini burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Dar kadro ile ligde mücadele ettiğimiz için bugünkü maçta gençler ağırlıklı bir kadro sahaya sürdük. Yediğimiz 2 gole rağmen kazandığımız için, gençleri kazanmak adına verilen mücadeleden ötürü mutluyum. Kupa turnuvasında da sonuna kadar gitmek isterim ama elimizdeki dar kadrodan ötürü kupayı ilerleyen turlara kadar götürme şansımızı pek görmüyorum. Bizim için üzüntü olan Nurettin'in sakatlanması" dedi.
- 05.12.2019
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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