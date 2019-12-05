Kayserispor'a yeni golcü... 5 yıllık imza!
İstikbal Mobilya Kayserispor'a alt yapıdan yeni golcü. İstikbal Mobilya Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 20 yaşındaki Selahattin Seyhun profesyonel oldu. 1999 doğumlu genç oyuncu Selahattin Seyhun, 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe alt yapısında futbola başlayan ve ardından Kasımpaşa, Beykozspor, Bağcılarspor takımlarından forma giyen Selahattin, 2017 yılından beri de İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan forvet futbolcusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı. Selahattin Seyhun, bugün oynanacak olan Kayserispor-Manisa FK maçında 19 kişilik kadroda yer alacak.
- 05.12.2019
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Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Kayserispor'a yeni golcü... 5 yıllık imza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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