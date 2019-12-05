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05 Aralık 2019, Perşembe
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Kayserispor'a yeni golcü... 5 yıllık imza!

Kayserispor'a yeni golcü... 5 yıllık imza!

'a alt yapıdan yeni golcü. İstikbal Mobilya Kayserispor'da U19 takımında forma giyen 20 yaşındaki profesyonel oldu. 1999 doğumlu genç oyuncu Selahattin Seyhun, 5 yıllık sözleşme imzaladı.

'a alt yapıdan yeni golcü. 1999 doğumlu genç oyuncu , 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2011 yılında
alt yapısında futbola başlayan ve ardından , Beykozspor, Bağcılarspor takımlarından forma giyen Selahattin, 2017 yılından beri de İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan forvet futbolcusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı. Selahattin Seyhun, bugün oynanacak olan Kayserispor-Manisa FK maçında 19 kişilik kadroda yer alacak.

  1. 05.12.2019
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