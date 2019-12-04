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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Paul Ntep sözleşmesini feshetti

Paul Ntep sözleşmesini feshetti

İstikbal Mobilya futbolcusu Paul Georges Ntep sözleşmesini feshetti. Sezon başında 'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak transfer edilen Paul Gerorges Ntep, teknik kadronun kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldıktan sonra 'den gitti.

maçı öncesinde 'na başvurarak parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme kararı alan Paul Georges Ntep, 'ya gitti. 27 Ağustos 2019 tarihinde lisansı çıkarılan ve 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Ntep'in sarı-kırmızılı kulüpten 75 bin Avro alacağı bulunuyor.

27 yaşındaki Paul Georges Ntep De Madiba, forması ile 5 maçında toplam 143 dakika, 1 maçında toplam 110 dakika sahada kaldı.

  1. 04.12.2019
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