İ.M. Kayserispor - Rizespor maç biletleri satışa çıktı! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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İ.M. Kayserispor - Rizespor maç biletleri satışa çıktı!

İ.M. Kayserispor - Rizespor maç biletleri satışa çıktı!

ile arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 14.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de ile Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15.00'de satışa sunuldu.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında C ve D Blokları cezalı durumdadır. Cezalı koltuklar bir maçlığına satışa çıkartıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Tüm Bloklar - 20 TL
Kuzey Tüm Bloklar - 20 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL
Misafir Tribün - 25 TL

  1. 04.12.2019
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