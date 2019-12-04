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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Kayserispor Başkanı umutlu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı umutlu

Başkanı kümede kalacaklarına inanıyor. 'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da peşpeşe yenilgiler alınmasına rağmen Başkan Berna Gözbaşı umudunu koruyor.

Başkan Gözbaşı, göreve geldiği hafta maçından 4-1 mağlup ayrılan, bu hafta da maçından 4-1 yenik ayrılan takımının kümede kalacağına inanıyor.

Başkan , "7 puanda kaldık ama ümitliyiz. Devre arasında iyi transferler yapıp bu kötü durumu düzeltmek için uğraşacağız. Kümede kalmak adına elimizden geleni yapacağız ve başaracağız" açıklaması yaptı.

Son 2 maçında 2 gol atıp 8 gol yiyen , ligin ilk yarısında kalan 4 haftada sahasında ve ile deplasmanda ise ve ile karşılaşacak.

  1. 04.12.2019
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