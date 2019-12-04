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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi

Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi

ligde oynadığı son 4 maçta 10 gol yedi. 'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, yönetiminde de refaha erişemiyor.

Sezona ile başlayan, sonrasında ile devam eden sarı kırmızılı takım son 4 maçına yönetiminde çıktı.

Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta 'yi 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 3 maçı kaybederken kalesinde de 10 gol gördü. Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1, sahasında 'a 4-1 yenilen , son oynadığı maçından da 4-1 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.

7 puanla 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla , , ve ile oynadıktan sonra ligin ilk yarısını tamamlayacak.

  1. 04.12.2019
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