Kadınlar aşkına

Ligin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı, Kayseri'de bir misyon üstlendiğini vurguladı. Gözbaşı, "Kadınlar adına başarılı olmalıyım. Herkes, 'futboldan anlıyor musun, ofsayt nedir?' diye soruyor. Neden bileyim? Oyuncu, hakem bilsin. Ofsayta düşmesin" dedi.