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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Kadınlar aşkına

Kadınlar aşkına

Ligin ilk kadın başkanı , 'de bir misyon üstlendiğini vurguladı. Gözbaşı, "Kadınlar adına başarılı olmalıyım. Herkes, 'futboldan anlıyor musun, ofsayt nedir?' diye soruyor. Neden bileyim? Oyuncu, hakem bilsin. Ofsayta düşmesin" dedi.

Ligin ilk kadın başkanı , 'de bir misyon üstlendiğini vurguladı. Gözbaşı, "Kadınlar adına başarılı olmalıyım. Herkes, 'futboldan anlıyor musun, ofsayt nedir?' diye soruyor. Neden bileyim? Oyuncu, hakem bilsin. Ofsayta düşmesin" dedi.

  1. 4.12.2019
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