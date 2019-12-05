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05 Aralık 2019, Perşembe
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Kayserispor'un Türkiye Kupası kadrosu belli oldu!

Kayserispor'un Türkiye Kupası kadrosu belli oldu!

, sahasında oynayacağı 5.Kademe ilk maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Teknik Direktör Bülent Uygun, FK maçı için bir çok as oyuncusunu kadroya almadı.

As kadrodan , 'ın forma giyeceği maçta Alpay Çelebi (Sakat), (Sakat), Adryan Tavares (), (Kadro dışı), Emre Demir, Hakan Arıkan, , Hasan Hüseyin Acar, Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz, Dja Djedje, Pedro Henrique ve Bernard Mensah oynamayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un maç kadrosu şu şekilde:

İsmail Çipe (kaleci), Umut Eren Tunç (kaleci), Ramazan Civelek, Aymen Abdennour, Mert Kula, Atila Turan, Aksel Aktaş, Ercan Çiftci, Ziya Alkurt, Ben Rienstra, Nurettin Korkmaz, Artem Kravets, Ümran Zambak, Selahattin Seyhun, Taner Gümüş, Zekeriya Kartal, Furkan Polat, Furkan Şahin, Talha Sarıarslan

  1. 05.12.2019
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