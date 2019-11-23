Kayserispor’a kadın eli değdi
Ligin dibine demir atan Kayserispor'da kadın başkan dönemi. 30 Kasım'daki kongrede adaylığını açıklayan yönetici Berna Gözbaşı, başkan Hamdi Elcuman'ın istifa etmesi sonrası yönetim kurulunun oybirlğiyle başkanlığa seçildi.
Ligin dibine demir atan Kayserispor'da kadın başkan dönemi. 30 Kasım'daki kongrede adaylığını açıklayan yönetici Berna Gözbaşı, başkan Hamdi Elcuman'ın istifa etmesi sonrası yönetim kurulunun oybirlğiyle başkanlığa seçildi. Süper Lig tarihindeki ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı; Sevda Karaali Şireci, Gönül Cemoğlu ve ve Kübra Uslan'dan sonra futbolumuzdaki 4'üncü isim oldu.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Kayserispor’a kadın eli değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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