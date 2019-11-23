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23 Kasım 2019, Cumartesi
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’a kadın eli değdi

Kayserispor’a kadın eli değdi

Ligin dibine demir atan 'da kadın başkan dönemi. 30 Kasım'daki kongrede adaylığını açıklayan yönetici , başkan Hamdi Elcuman'ın istifa etmesi sonrası yönetim kurulunun oybirlğiyle başkanlığa seçildi.

Ligin dibine demir atan 'da kadın başkan dönemi. 30 Kasım'daki kongrede adaylığını açıklayan yönetici , başkan Hamdi Elcuman'ın istifa etmesi sonrası yönetim kurulunun oybirlğiyle başkanlığa seçildi. tarihindeki ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı; Şireci, Gönül Cemoğlu ve ve Kübra Uslan'dan sonra futbolumuzdaki 4'üncü isim oldu.

  1. 23.11.2019
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