Kayserispor’a kadın eli değdi

Ligin dibine demir atan Kayserispor'da kadın başkan dönemi. 30 Kasım'daki kongrede adaylığını açıklayan yönetici Berna Gözbaşı, başkan Hamdi Elcuman'ın istifa etmesi sonrası yönetim kurulunun oybirlğiyle başkanlığa seçildi. Süper Lig tarihindeki ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı; Sevda Karaali Şireci, Gönül Cemoğlu ve ve Kübra Uslan'dan sonra futbolumuzdaki 4'üncü isim oldu.