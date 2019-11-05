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05 Kasım 2019, Salı
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"Lige renk geldi"

"Lige renk geldi"

'yi yenen 'da teknik direktör , "Lige renk geldi. Herkesin herkesi yendiği bir sezon yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ile ilk maçında, takıma ilk galibiyetini, hem de liderlik için gelen F.Bahçe karşısında yaşatan , lige renk getirdiklerini vurguladı. "F.Bahçe'yi yenerek art niyetli insanlara yanıt verdik" diyen Uygun, "İlk düşecek aday olarak görüldü . Bu galibiyet, futbolcularımızın mücadelesi, işin rengini değiştirdi. Lige renk geldi. Herkesin herkesi yendiği bir sezon yaşıyoruz" dedi.

ÖZEL SEANSLAR YAPTIK

Takımdaki ekonomik ve mental sorunlara değinen tecrübeli hoca, "İlerleyen haftalarda şehirden gelecek desteği ifade ettim. Özel seanslar düzenledik. Psikolojik ve mental yönden tükenmiş bir takımı ayağa kaldırmış olmak önemli. Bu kurtuluş mücadelesini sürdüreceğiz ve taraftarları mutlu etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kayserispor yönetimi, daha önce 25 bin TL olarak belirlenen, F.Bahçe maçı öncesinde ise 40 bin TL açıklanan galibiyet primini, 50 bin TL'ye yükseltti

  1. 5.11.2019
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