Hikmet Karaman Godfather oldu
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Godfather oldu

Hikmet Karaman Godfather oldu

teknik direktörü , Godfather oldu.

Spor Toto 'in 15. haftasında geldiği 'un 9 haftalık yenilmezlik serisinin başrol oyuncusu olarak gösterilen , ile deplasmanda oynanan ve tek golle kazanılan 3 puan sonrasında İtalyan mafya filmi Godfather'daki Baba rolüyle özdeşleştirildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarları, Konyaspor galibiyeti sonrasında sosyal medya üzerinden Hikmet Karaman'ın 'nun posteri üzerine monte edilmiş fotoğrafını paylaştı. Sarı kırmızılı takıma geldiği günden bu yana takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Hikmet Karaman, sarı kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurmuş durumda.

Hatırlanacağı gibi 1973 yılı gösterime giren Baba filmi, İtalyan bir mafya ailesinin serüvenini anlatıyor. Mario Puzo'nun yazdığı Baba romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve 'nun başrollerini paylaştığı film Baba I, Baba II, Baba III olarak gösterime girmişti.

  1. 25.02.2019
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