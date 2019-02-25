Hikmet Karaman Godfather oldu
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Godfather oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarları, Konyaspor galibiyeti sonrasında sosyal medya üzerinden Hikmet Karaman'ın Marlon Brando'nun posteri üzerine monte edilmiş fotoğrafını paylaştı. Sarı kırmızılı takıma geldiği günden bu yana takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Hikmet Karaman, sarı kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurmuş durumda.
Hatırlanacağı gibi 1973 yılı gösterime giren Baba filmi, İtalyan bir mafya ailesinin serüvenini anlatıyor. Mario Puzo'nun yazdığı Baba romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı film Baba I, Baba II, Baba III olarak gösterime girmişti.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Hikmet Karaman Godfather oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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