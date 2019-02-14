İstikbal Mobilya Kayserispor'da Gyan takımla birlikte çalıştı 
14 Şubat 2019, Perşembe
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'da Gyan takımla birlikte çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Gyan takımla birlikte çalıştı

'in 22'nci haftasında 'yi konuk edecek , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı kırmızılı kulübün Karpuzatan mevkiinde yer alan Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla yürüme ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın ikinci kısmında üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır takımdan ayrı çalışan Asamoah Gyan takımla birlikte antrenmanda yer alırken, sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, ve Bilal Başaçıkoğlu antrenmana katılmadı.

  1. 14.2.2019 18:52
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