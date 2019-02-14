İstikbal Mobilya Kayserispor'da Gyan takımla birlikte çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Göztepe'yi konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı kırmızılı kulübün Karpuzatan mevkiinde yer alan Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla yürüme ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın ikinci kısmında üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır takımdan ayrı çalışan Asamoah Gyan takımla birlikte antrenmanda yer alırken, sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Bilal Başaçıkoğlu antrenmana katılmadı.
- 14.2.2019 18:52
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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