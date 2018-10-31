Kayserispor'da sakatlık – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'da sakatlık

    Kayserispor'da sakatlık

    'de haftalar sonra galip gelerek yüzü gülen 'da yine bir sakatlık haberi geldi.

    'de haftalar sonra galip gelerek yüzü gülen 'da yine bir sakatlık haberi geldi. Bu sezon adeta sakatlıktan başını kurtaramayan Kayserispor'da Şamil Çinaz ile iyileşti derken yeniden üzücü haber geldi.

    Gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışan ve hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçında takımındaki yerini alması beklenen Deniz Türüç'ün sakatlığı nüksetti. Şut çalışması esnasında rahatsızlanan ve tetkikleri gerçekleştirilen Deniz Türüç'ün sol baldırında aşırı zorlanma tespit edildi. İdmanı yarım bırakan milli futbolcunun 2-3 hafta daha takımından uzak kalacağı öğrenildi.

    NE ZAMAN OYNAYACAK
    Bu sezon Kayserispor forması ile 6 maçta görev alan Deniz Türüç, 6'sında da ilk 11'de sahaya çıktı. 496 dakika sahada kalan ve 2 asist yapan Deniz Türüç, maçından bu yana forma giyemiyor. Deniz Türüç, maçında Pazarspor'a karşı, Süper Lig'de de Ankaragücü ve 'a karşı forma giyemeyecek. 25 yaşındaki futbolcunun deplasmanda oynanacak maçına hazır olması tahmin ediliyor.
    1. 31.10.2018 09:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserispor'da sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN