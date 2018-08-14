Taraftar istedi başkan verdi
Kayserispor'un iyi günde kötü gününde yanında olmayı görev bilen Kapalı Kale Taraftar grubu, Bursa deplasmanına gidecek.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ilk hafta maçında Antalyaspor'u 2-0'lık sonuçla geçerek keyfi yerinde olan Kayserispor'da taraftar, otobüs istedi. Kulüp Başkanı Erol Bedir de söz verdi.
Antalyaspor maçının ikinci yarısında Kapalı Kale taraftar grubunun "Bursa'ya otobüs.." şeklindeki tezahüratına olumlu yanıt geldi. Kayserispor kulübü, sarı kırmızılı taraftarların Cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçına rahat gidip gelebilmesi için otobüs tahsis edecek.
Kayserispor eski Başkanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte müsabakayı takip eden Başkan Erol Bedir, takımın galip gelmesinden ve taraftarın maça olan ilgisinden son derece memnun idi. Başkan Bedir, müsabaka sonrasında "Kayserispor, taraftarı ile güzel. Kazanmak güzel" yorumunda bulundu.
- 14.8.2018 11:59
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçemiz ricası!
Toplam 3
Yorum
pomak sonra bu adamı oynatıyorlar fenere karşı hiç bir şey yapmıyor,ya kırmızı ya rakibe gollük pas..
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Mesut Bakkal Emre Akbaba için devrede!
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Almayın seneye bedava alın, Wagner love olayından beri bu Alanya başkanı uyuz etti, para kazandırmayın bunlarra
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VAR'a Dünya Kupası ayarı
Toplam 3
Yorum
Renkliye VAR Masada kazanmaya alışmış renkliler için yeni teknoloji Videoyla Aşıran Renkli.. palabıyık sahada tepki çekiyor diye masaya alan tff defolgit
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