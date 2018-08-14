Taraftar istedi başkan verdi
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Taraftar istedi başkan verdi

    Taraftar istedi başkan verdi

    'un iyi günde kötü gününde yanında olmayı görev bilen Taraftar grubu, deplasmanına gidecek.

    Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ilk hafta maçında 'u 2-0'lık sonuçla geçerek keyfi yerinde olan 'da taraftar, otobüs istedi. Kulüp Başkanı de söz verdi.


    maçının ikinci yarısında taraftar grubunun "'ya otobüs.." şeklindeki tezahüratına olumlu yanıt geldi. kulübü, sarı kırmızılı taraftarların Cumartesi günü oynanacak maçına rahat gidip gelebilmesi için otobüs tahsis edecek.
    Kayserispor eski Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte müsabakayı takip eden Başkan , takımın galip gelmesinden ve taraftarın maça olan ilgisinden son derece memnun idi. Başkan Bedir, müsabaka sonrasında "Kayserispor, taraftarı ile güzel. Kazanmak güzel" yorumunda bulundu.

    1. 14.8.2018 11:59
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