Sumudica tribüne gönderildi
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Medipol Başakşehir mücadelesinin son bölümünde hakem tarafından tribüne gönderildi.
Müsabakanın tamamında hakeme itiraz eden Rumen teknik adam, maçın hakemi Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderilirken, Sumudica'nın yokluğunda ise takımın başında yardımcı antrenör Hakan Ertürk kaldı.
- 20.4.2018 22:23
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
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