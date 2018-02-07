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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    - Akhisar A Spor'da

    Kayseri - Akhisar A Spor'da

    Ziraat ’nda çeyrek final rövanş maçları bugün 2 karşılaşmayla devam edecek. İlk maçta 1-0 kaybeden, 10 yıl önce kupayı müzesine götüren , yarı finale yükselerek tarih yazmak isteyen Akhisarspor’la ’de saat 18.00’de A Spor’da kozlarını paylaşacak

    TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat 'nda çeyrek final turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. Çeyrek finalde rövanş heyecanı bugün oynanacak 2 maçla devam ediyor. F.Bahçe-Giresunspor maçının yanı sıra günün sonucu merakla beklenen kritik mücadelesinde 'in flaş ekiplerinden , 1-0 yenildiği Akhisarspor karşısında yarı final aşkına son kozunu A Spor ekranlarında oynayacak. 2007-08 sezonunda finalde G.Birliği'ni yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon da kupayı 'ye getirmek istiyor. Ege temsilcisi ise tarihinde ilk kez yarı finale adını yazdırmanın peşinde. Bu eşleşmede tur atlayacak takım, G.Saray-Konya eşleşmesinden gelecek takımla yarı finalde karşılaşacak. Birbirinden çekişmeli maçlar Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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