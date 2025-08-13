CANLI SKOR ANA SAYFA
Kasımpaşa'ya Gent'ten stoper

Kasımpaşa’ya Gent’ten stoper

Süper Lig'de Antalyaspor'a 2-1 yenilerek taraftarlarını üzen Kasımpaşa'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Süper Lig'de Antalyaspor'a 2-1 yenilerek taraftarlarını üzen Kasımpaşa'da transfer çalışmaları sürüyor. Lacivert-beyazlıların, Belçika ekibi Gent'ten 22 yaşındaki stoper Hugo Gambor'u kiralayacağı öğrenildi. 1.86 boyundaki sağ ayaklı savunmacı, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezon Gent formasıyla 19 karşılaşmada oynarken, 1 gollük skor katkısı yaptı.

