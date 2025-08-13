Kasımpaşa’ya Gent’ten stoper

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de Antalyaspor'a 2-1 yenilerek taraftarlarını üzen Kasımpaşa'da transfer çalışmaları sürüyor. Lacivert-beyazlıların, Belçika ekibi Gent'ten 22 yaşındaki stoper Hugo Gambor'u kiralayacağı öğrenildi. 1.86 boyundaki sağ ayaklı savunmacı, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. Geçtiğimiz sezon Gent formasıyla 19 karşılaşmada oynarken, 1 gollük skor katkısı yaptı.