Kasımpaşa Antonin Barak transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Antonin Barak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Yeni transferimiz Antonín Barák, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." Denildi.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 🤝📝 Yeni transferimiz Antonín Barák, sağlık sponsorumuz @livhospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. 🔗https://t.co/yOGaqgc3c4… pic.twitter.com/JcvZTRUyvV— Kasımpaşa (@kasimpasa) September 7, 2024