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Kasımpaşa Antonin Barak transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Antonin Barak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 16:15
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Kasımpaşa Antonin Barak transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Antonin Barak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Yeni transferimiz Antonín Barák, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." Denildi.

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