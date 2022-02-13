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Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Alanyaspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 10:28
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kasımpaşa - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Ahmet, Travnik, Hadergjonaj, Tunay, Umut

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Furkan, Milunovic, Borja, Novais, Efkan, Emre, Efecan, Candeias, Eduardo

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